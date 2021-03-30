Довыборы в Раду: ОИК на Прикарпатье до сих пор не собралась, подсчет голосов застопорился
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. По состоянию на 15 часов вторника, 30 марта, окружная избирательная комиссия округа №87 с довыборов в Верховную Раду в Ивано-Франковской области после перерыва не возобновила свою работу - отсутствует кворум. Об этом сообщает пресс-служба Гражданской сети "ОПОРА", передает УНН.
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"По состоянию на 15:00 окружная избирательная комиссия округа № 87 не возобновила работу из-за отсутствия 9 членов комиссии. Комиссия должна была возобновить заседание, которое она прервала, в 12:00, однако в указанное время в помещение никого не пустили, так как полиция проводила следственные действия", - указали наблюдатели.
Детали
По данным ОПОРЫ, отсутствуют председатель ОИК Руслан Кашников ("Голос") и заместитель председателя Тарас Дунец ("Гражданская позиция"). Кроме того, не явились на заседание:
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- Иванна Бабий ("Европейская солидарность")
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- Василий Белоус ("Свобода")
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- Денис Жилюк ("Голос")
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- Андрей Курьян (Партия Шария)
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- Александр Кушлык ("Слуга народа")
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- Александра Петрик ("Европейская солидарность")
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- Иван Федив ("Слуга народа")
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Для проведения заседания необходимо 10 членов комиссии.
Что было ранее
ОИК №87 отправила 14 участковых избирательных комиссий на пересчет голосов с голосования на довыборах в Верховную Раду. А ночью было сообщение о заминировании ОИК, которое оказалось ложным.
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 15:50 30 марта обработала только 67,52% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, показатель не меняется с утра.
Добавим, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко. По официальным данным, в настоящее время лидирует Вирастюк.
Дополнение
28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковской (округ №87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе №87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО №87 голосовали 43,96%.
Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.
В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Следователи начали два уголовных производства.