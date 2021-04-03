Довибори у Раду: на 87-у окрузі визнали недійсними результати вже на чотирьох дільницях

Цитата:

“Окружна виборча комісія № 87 визнала недійсним голосування на дільниці № 260028. Також на цій дільниці виявили розбіжність у голосах”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що після відкриття пакету з бюлетенями, який з 31 березня знаходився на приміщенні ОВК, голова ДВК заявила, що деякі бюлетені запаковані по-іншому. Зокрема, деякі пакети мали ушкодження. Пакет з невикористаними бюлетенями виявився надірваним, втім під час перерахунку кількість бюлетенів збіглася.

Також члени комісії звертали увагу, що по-іншому були запаковані бюлетені з голосами за Олександра Шевченка. Члени комісії пропонували одразу викликати поліцію, утім її викликали, коли виявили розбіжність у голосах.

Доповнення

Раніше ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. ОВК виявила розбіжності у кількості бюлетенів вже на п’яти дільницях.

Центральна виборча комісія станом на 15:30 3 квітня опрацювала 93,16% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, де у минулу неділю відбулися довибори у Верховну Раду. Лідирує Василь Вірастюк з відривом від Олександра Шевченка у 729 голосів (14 795 проти 14 066 голосів).

Після того, як підрахунок голосів на окрузі 30 березня “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Додамо, раніше на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.