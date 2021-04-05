ЦВК оголосить результати виборів на Прикарпатті після рішення судів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Центральна виборча комісія відклала оголошення результатів виборів по ОВК №87 на Прикарпатті до рішення судів. Про це під час засідання заявив голова ЦВК Олег Діденко, передає кореспондент УНН.
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“Центральна виборча комісія буде детально опрацьовувати отримані матеріали та їх аналізувати... Центральна виборча комісія має намір дочекатися рішень судів, що тривають в цих справах, і за результатами тих висновків, які будуть дані судами, в тому числі рішення, які є остаточними, й в межах своїх повноважень, визначених законом, ЦВК буде вживати заходів щодо встановлення ситуації в цьому окрузі та встановлення результатів виборів”, — сказав Діденко.
Що було раніше
Громадська мережа ОПОРА, повідомляла, що вчора, 4 квітня, в Івано-Франківському окружному адміністративному суді розглядалося кілька справ щодо рішень про перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях, які прийняла ОВК № 87 під час встановлення підсумків голосування. Всі справи, що розглядав суд вчора, були відкриті за позовами кандидата Олександра Шевченка.
Доповнення
Окружний адміністративний суд Івано-Франківська визнав рішення ОВК № 87 про перерахунок голосів на двох дільницях незаконним.
Станом на ранок неділі, за даними ЦВК, опрацьовано 100% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, де 28 березня відбулися довибори у Верховну Раду.
Так, кандидат Василь Вірастюк від партії “Слуга народу” отримав найбільшу кількість голосів виборців (31,25%, 15 076 голосів), Олександр Шевченко від партії “За майбутнє” (29,69%, 14 327 голосів) та Руслан Кошулинський від партії “Всеукраїнське об’єднання “Свобода” (28,86%, 13 927 голосів).
Доповнення
Раніше ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. ОВК виявила розбіжності у кількості бюлетенів вже на 6 дільницях. А недійсними результати визнали вже щонайменше на 4-х.