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ЦВК оголосить результати виборів на Прикарпатті після рішення судів

ЦВК оголосить результати виборів на Прикарпатті після рішення судів

Київ • УНН

 • 18794 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Центральна виборча комісія відклала оголошення результатів виборів по ОВК №87 на Прикарпатті до рішення судів. Про це під час засідання заявив голова ЦВК Олег Діденко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Центральна виборча комісія буде детально опрацьовувати отримані матеріали та їх аналізувати... Центральна виборча комісія має намір дочекатися рішень судів, що тривають в цих справах, і за результатами тих висновків, які будуть дані судами, в тому числі рішення, які є остаточними, й в межах своїх повноважень, визначених законом, ЦВК буде вживати заходів щодо встановлення ситуації в цьому окрузі та встановлення результатів виборів”, — сказав Діденко.

Що було раніше

Громадська мережа ОПОРА, повідомляла, що вчора, 4 квітня, в Івано-Франківському окружному адміністративному суді розглядалося кілька справ щодо рішень про перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях, які прийняла ОВК № 87 під час встановлення підсумків голосування. Всі справи, що розглядав суд вчора, були відкриті за позовами кандидата Олександра Шевченка.

Доповнення

Окружний адміністративний суд Івано-Франківська визнав рішення ОВК № 87 про перерахунок голосів на двох дільницях незаконним.

Станом на ранок неділі, за даними ЦВК, опрацьовано 100% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, де 28 березня відбулися довибори у Верховну Раду.

Так, кандидат Василь Вірастюк від партії “Слуга народу” отримав найбільшу кількість голосів виборців (31,25%, 15 076 голосів), Олександр Шевченко від партії “За майбутнє” (29,69%, 14 327 голосів) та Руслан Кошулинський від партії “Всеукраїнське об’єднання “Свобода” (28,86%, 13 927 голосів).

Доповнення

Раніше ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. ОВК виявила розбіжності у кількості бюлетенів вже на 6 дільницях. А недійсними результати визнали вже щонайменше на 4-х.

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