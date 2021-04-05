Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях Прикарпаття - Шевченко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Окружний адміністративний суд Івано-Франківська визнав рішення ОВК №87 про перерахунок голосів на двох дільницях незаконним. Про це на своїй сторінці у Facebook написав кандидат Олександр Шевченко, інформує УНН.
Цитата
“Суд визнав рішення про перерахунок бюлетенів ДВК 260028 (с. Монастирчани) Незаконним! Окружна виборча комісія не мала права брати на перерахунок цю дільницю без відповідних на це підстав!” — пише Олександр Шевченко.
Пізнаше він повідомив, що суд прийняв рішення щодо незаконності перерахунку голосів на ще одній дільниці — № 260012 (с. Горохолин Ліс).
Наразі розглядають справу по дільниці в селі Чорний Потік.
Нагадаємо
Станом на ранок неділі, за даними ЦВК, опрацьовано 100% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, де у минулу неділю відбулися довибори у Верховну Раду.
Так, кандидат Василь Вірастюк від партії “Слуга народу” отримав найбільшу кількість голосів виборців (31,25%, 15 076 голосів), Олександр Шевченко від партії “За майбутнє” (29,69%, 14 327 голосів) та Руслан Кошулинський від партії “Всеукраїнське об’єднання “Свобода” (28,86%, 13 927 голосів).
Доповнення
Раніше ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. ОВК виявила розбіжності у кількості бюлетенів вже на 6 дільницях. А недійсними результати визнали вже щонайменше на 4-х.