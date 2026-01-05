$42.290.12
Потребовал взятку в 30 000 долларов: за депутата Луцкого горсовета внесли залог в 4,9 млн гривен

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Депутату Луцкого городского совета избрана мера пресечения в виде залога 4,9 млн грн. Его разоблачили на получении неправомерной выгоды в 30 тыс. долларов США за содействие строительству.

Потребовал взятку в 30 000 долларов: за депутата Луцкого горсовета внесли залог в 4,9 млн гривен

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения в виде залога в размере 4 992 000 грн к депутату Луцкого городского совета, который совместно с депутатом горсовета был уличен в получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

В рамках досудебного расследования установлено, что глава одной из депутатских фракций Волынского областного совета в сговоре с главой этой же фракции в Луцком городском совете выразил просьбу пользователю земельного участка в Луцке предоставить 30 000 долларов США.

Деньги были нужны за принятие решений, которые дадут законные основания для строительства на участке многоквартирного жилого дома.

Суд возложил на подозреваемого следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;
    • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
      • не отлучаться за пределы Луцкого района Волынской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
        • воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;
          • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
            • носить электронное средство контроля.

              Напомним

              Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в получении неправомерной выгоды двум депутатам областного и городского советов в Волынской области, которые за 30 тыс. долларов должны были бы принять решения, которые предоставили бы законные основания для строительства многоквартирного жилого дома в Луцке.

              Евгений Устименко

              ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
              Недвижимость
              Специализированная антикоррупционная прокуратура
              Волынская область
              Национальное антикоррупционное бюро Украины
              Украина
              Луцк