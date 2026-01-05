Потребовал взятку в 30 000 долларов: за депутата Луцкого горсовета внесли залог в 4,9 млн гривен
Киев • УНН
Депутату Луцкого городского совета избрана мера пресечения в виде залога 4,9 млн грн. Его разоблачили на получении неправомерной выгоды в 30 тыс. долларов США за содействие строительству.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения в виде залога в размере 4 992 000 грн к депутату Луцкого городского совета, который совместно с депутатом горсовета был уличен в получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Детали
В рамках досудебного расследования установлено, что глава одной из депутатских фракций Волынского областного совета в сговоре с главой этой же фракции в Луцком городском совете выразил просьбу пользователю земельного участка в Луцке предоставить 30 000 долларов США.
Деньги были нужны за принятие решений, которые дадут законные основания для строительства на участке многоквартирного жилого дома.
Суд возложил на подозреваемого следующие процессуальные обязанности:
- прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- не отлучаться за пределы Луцкого района Волынской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
- воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Напомним
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в получении неправомерной выгоды двум депутатам областного и городского советов в Волынской области, которые за 30 тыс. долларов должны были бы принять решения, которые предоставили бы законные основания для строительства многоквартирного жилого дома в Луцке.