Потребовал взятку в 30 000 долларов: за депутата Луцкого горсовета внесли залог в 4,9 млн гривен

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения в виде залога в размере 4 992 000 грн к депутату Луцкого городского совета, который совместно с депутатом горсовета был уличен в получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

В рамках досудебного расследования установлено, что глава одной из депутатских фракций Волынского областного совета в сговоре с главой этой же фракции в Луцком городском совете выразил просьбу пользователю земельного участка в Луцке предоставить 30 000 долларов США.

Деньги были нужны за принятие решений, которые дадут законные основания для строительства на участке многоквартирного жилого дома.

Суд возложил на подозреваемого следующие процессуальные обязанности:

прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

не отлучаться за пределы Луцкого района Волынской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Напомним

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в получении неправомерной выгоды двум депутатам областного и городского советов в Волынской области, которые за 30 тыс. долларов должны были бы принять решения, которые предоставили бы законные основания для строительства многоквартирного жилого дома в Луцке.