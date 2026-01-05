$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 52508 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52 • 49995 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 77781 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 87931 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
4 січня, 09:34 • 63126 перегляди
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 67340 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63637 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 66131 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 58193 перегляди
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Зажадав хабар у 30 000 доларів: за депутата Луцької міськради внесли заставу у 4,9 млн гривень

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Депутату Луцької міської ради обрано запобіжний захід у вигляді застави 4,9 млн грн. Його викрили на одержанні неправомірної вигоди у 30 тис. доларів США за сприяння будівництву.

Зажадав хабар у 30 000 доларів: за депутата Луцької міськради внесли заставу у 4,9 млн гривень

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4 992 000 грн до депутата Луцької міської ради, якого спільно з депутатом міськради викрили на одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України). Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Деталі

В межах досудового розслідування встановлено, що голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді висловив прохання користувачу земельної ділянки в Луцьку надати 30 000 доларів США.

Гроші були потрібні за ухвалення рішень, які нададуть законні підстави для будівництва на ділянці багатоквартирного житлового будинку.

Суд поклав на підозрюваного наступні процесуальні обов’язки:

  • прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;
    • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
      • не відлучатися за межі Луцького району Волинської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
        • утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;
          • здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;
            • носити електронний засіб контролю.

              Нагадаємо

              Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в одержанні неправомірної вигоди двом депутатам обласної і міської рад у Волинській області, які за 30 тис. доларів мали б ухвалити рішення, які надали б законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.

              Євген Устименко

              СуспільствоПолітикаКримінал та НП
              Нерухомість
              Спеціалізована антикорупційна прокуратура
              Волинська область
              Національне антикорупційне бюро України
              Україна
              Луцьк