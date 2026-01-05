Зажадав хабар у 30 000 доларів: за депутата Луцької міськради внесли заставу у 4,9 млн гривень

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4 992 000 грн до депутата Луцької міської ради, якого спільно з депутатом міськради викрили на одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України). Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Деталі

В межах досудового розслідування встановлено, що голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді висловив прохання користувачу земельної ділянки в Луцьку надати 30 000 доларів США.

Гроші були потрібні за ухвалення рішень, які нададуть законні підстави для будівництва на ділянці багатоквартирного житлового будинку.

Суд поклав на підозрюваного наступні процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

не відлучатися за межі Луцького району Волинської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в одержанні неправомірної вигоди двом депутатам обласної і міської рад у Волинській області, які за 30 тис. доларів мали б ухвалити рішення, які надали б законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.