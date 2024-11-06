Потребление электричества растет: украинцев просят экономить в вечерние часы

Потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к росту на фоне облачной погоды. В пиковые часы сохраняется дефицит, и украинцев призывают не включать мощную технику одновременно одновременно с 16:00 до 21:00. В результате непогоды без света 5 населенных пунктов в двух областях. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Потребление

«Потребление демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 6 ноября, по состоянию на 9:30, его уровень был на 4,4% выше, чем во вторник, 5 ноября. Причина - более облачная, по сравнению с предыдущим днем, погода в части регионов Украины и, соответственно, более низкая эффективность бытовых солнечных электростанций», - говорится в сообщении.

Как отмечается, «в часы максимального потребления утром и вечером - в энергосистеме сохраняется дефицит мощности». «Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 в вечерние часы», - призвали в Укрэнерго.

«Энергосистема пока остается сбалансированной, повреждения инфраструктуры затрудняют ее функционирование. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время с 17:00 до 22:00. Это помогает поддерживать систему в стабильном состоянии», - добавили в Минэнерго.

Непогода

Вследствие штормовых порывов ветра и повреждения сетей облэнерго - остаются обесточенными 5 населенных пунктов в Сумской и Черкасской областях. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на линиях.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии. Общим объемом 1 683 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 182 МВт.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.18 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - отметили в Минэнерго.