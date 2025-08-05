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Нью-Йорк Таймс

Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны Британии

Киев • УНН

 • 6542 просмотра

В июле 2025 года потери российской оккупационной армии в Украине снизились до самого низкого уровня с апреля 2024 года. В общей сложности рф потеряла более миллиона военнослужащих убитыми и ранеными.

Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны Британии

Потери российской оккупационной армии в Украине в июле 2025 года снизились до самого низкого уровня с апреля 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Детали

По данным британской военной разведки, за все время полномасштабного российского вторжения в Украину оккупанты потеряли более миллиона военных убитыми и ранеными. С начала 2025 года россияне потеряли 260 тысяч человек.

По данным Генштаба ВСУ, среднесуточные российские потери в Украине в июле 2025 года составили около 1 072 человек. С марта текущего года уровень потерь постепенно снижается.

Снижение уровня потерь произошло на фоне сохранения высокого темпа российских атак по всей линии фронта. При этом россияне продолжают медленно продвигаться вперед в Донецкой и Луганской областях.

Напомним

За минувшие сутки, 5 августа, произошло 151 боевое столкновение, из которых половина пришлась на Покровское и Лиманское направления. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Евгений Устименко

ВойнаНовости Мира
Донецкая область
Луганская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Великобритания
Украина