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The New York Times

Втрати російської армії в Україні знизились до мінімуму з весни 2024 року - Міноборони Британії

Київ • УНН

 • 11989 перегляди

У липні 2025 року втрати російської окупаційної армії в Україні знизились до найнижчого рівня з квітня 2024 року. Загалом рф втратила понад мільйон військових вбитими та пораненими.

Втрати російської армії в Україні знизились до мінімуму з весни 2024 року - Міноборони Британії

Втрати російської окупаційної армії в Україні в липні 2025 року знизились до найнижчого з квітня 2024 року рівня. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.

Деталі

За даними британської військової розвідки, за весь час повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти втратили понад мільйон військових вбитими і пораненими. З початку 2025 року росіяни втратили 260 тисяч осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, середньодобові російські втрати в Україні в липні 2025 року склали близько 1 072 чоловік. З березня поточного року рівень втрат поступово знижується.

Зменшення рівня втрат відбулось на тлі збереження високого темпу російських атак по всій лінії фронту. При цьому росіяни продовжують повільно просуватися вперед в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо

За минулу добу, 5 серпня, відбулось 151 бойове зіткнення, з яких половина припала на Покровський та Лиманський напрямки. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Євген Устименко

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Україна