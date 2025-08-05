Втрати російської армії в Україні знизились до мінімуму з весни 2024 року - Міноборони Британії
Київ • УНН
У липні 2025 року втрати російської окупаційної армії в Україні знизились до найнижчого рівня з квітня 2024 року. Загалом рф втратила понад мільйон військових вбитими та пораненими.
Втрати російської окупаційної армії в Україні в липні 2025 року знизились до найнижчого з квітня 2024 року рівня. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.
Деталі
За даними британської військової розвідки, за весь час повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти втратили понад мільйон військових вбитими і пораненими. З початку 2025 року росіяни втратили 260 тисяч осіб.
За даними Генштабу ЗСУ, середньодобові російські втрати в Україні в липні 2025 року склали близько 1 072 чоловік. З березня поточного року рівень втрат поступово знижується.
Зменшення рівня втрат відбулось на тлі збереження високого темпу російських атак по всій лінії фронту. При цьому росіяни продовжують повільно просуватися вперед в Донецькій і Луганській областях.
Нагадаємо
За минулу добу, 5 серпня, відбулось 151 бойове зіткнення, з яких половина припала на Покровський та Лиманський напрямки. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.