Потенциальное возобновление диалога с рф "очевидно обсуждается среди союзников" - Рютте

Потенциальное возобновление диалога с россией "очевидно обсуждается среди союзников", заявил Генсек НАТО Марк Рютте, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Рютте спросили о потенциальном возобновлении каналов связи с россией, за что выступают некоторые лидеры, в частности президент Финляндии Александер Стубб.

"Очевидно, что этот вопрос обсуждается среди союзников", главным образом через ЕС, но пока это не обсуждалось на уровне НАТО, отметил Рютте.

"На данный момент это действительно дискуссия в ЕС, и, конечно, мы следим за этим и будем поддерживать, где только сможем", - сказал Рютте.

Рютте ответил, что Украина может получить от саммита НАТО