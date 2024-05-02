Посолка США отреагировала на удар по Одессе

Посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк заявила, что ночью произошел еще один ужасный российский обстрел Одессы баллистическими ракетами, что указывает на недостаточную поддержку Украины средствами ПВО. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

"...произошла очередная ужасная атака России на Одессу с применением баллистических ракет, в результате которой пострадал склад, отправляющий товары по Украине, были ранены 13 человек. Это еще раз подчеркивает важность противовоздушной обороны для способности Украины защитить себя от российских атак написала она.

Напомним,

В результате российской ракетной атаки по Одессе пострадало 14 человек один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь оказана на месте.

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