Удар по Одессе: ГСЧС ликвидировала масштабный пожар

В результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты. На месте вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали пожарные. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Пострадало 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь оказана на месте.

От ГСЧС привлекались 68 спасателей, среди которых психологи. Задействовано 19 единиц техники

Напомним,

Вечером 1 мая в Одессе прогремели два взрыва. Российская армия снова атаковала город баллистикой.

Удар по Одессе: появилось видео места обстрела: видео места обстрела