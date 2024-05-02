Удар по Одессе: появилось видео места обстрела: видео места обстрела

Одного человека госпитализировали в результате российского удара по Одессе вечером 1 мая, сообщил городской голова Труханов, передает УНН. Еще 12 пострадавших получили медицинскую помощь на месте.

Детали

Из-за атаки в Одессе разрушена гражданская инфраструктура, спасатели борются с масштабным пожаром. Городские службы обследуют дома возле места попадания на наличие выбитых окон и дверей.

Напомним,

Вечером 1 мая в Одессе прогремели два взрыва. Российская армия снова атаковала город баллистикой. По состоянию на 23:00 известно о 13 раненых.

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