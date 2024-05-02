Удар по Одессе: появилось видео места обстрела: видео места обстрела

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  103533 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  105596 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  107104 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  108687 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100773 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103444 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125203 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120189 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128331 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154700 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

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Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента

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Двойная смерть: в Киеве девушка выпрыгнула с 14 этажа и упала на мужчину, оба погибли

Двойная смерть: в Киеве девушка выпрыгнула с 14 этажа и упала на мужчину, оба погибли

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США и союзники давят на ОАЭ из-за торговли с Россией

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Президент Зеленский уволил главу Ужгородской РГА Юрия Гузинца - распоряжение

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Украина и Польша работают над возможностью детям учиться украинскому языку в польских школьных программах

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Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  167441 просмотра

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  168865 просмотра
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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  207567 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  238743 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  239342 просмотра

Удар по Одессе: появилось видео места обстрела: видео места обстрела

В результате российского удара по Одессе 1 мая один человек был госпитализирован, еще 12 получили медицинскую помощь на месте, была разрушена гражданская инфраструктура и возник масштабный пожар, с которым борются спасатели.

Война •   •  2476 просмотра
Удар по Одессе: появилось видео места обстрела: видео места обстрела

Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу

Таинственная большая воздушная платформа, возможно, новая американская конструкция двунаправленного летающего крыла, была замечена вблизи авиабазы Эглин в штате Флорида.

Новости Мира •   •  2046 просмотра
Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу

Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

18 сотрудников "Новой почты" нашли укрытие во время российского ракетного удара по Одессе, около 900 посылок были повреждены, но компания оказывает необходимую помощь им и их семьям.

Война •   •  2706 просмотра
Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Марчевскому

Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Артему Марчевскому, соратнику Виктора Медведчука.

Война •   •  2670 просмотра
Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Марчевскому

Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента

В Грузии вспыхнули протесты, когда полиция применила перцовый баллончик, водометы и, как утверждается, резиновые пули против около 40 000 демонстрантов, которые выступали против противоречивого закона об "иностранных агентах", принятого парламентом.

Новости Мира •   •  5005 просмотра
Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента

В Херсоне раздаются взрывы

Российская армия обстреляла Херсон, повредив жилые дома и башню сотовой связи, в то время как взрывы были слышны в городе без объявления воздушной тревоги.

Общество •   •  9238 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы

В Одессе россияне попали ракетой в отделение Новой Почты

Российский ракетный удар разрушил сортировочный склад и офис "Новой почты" в Одессе, но обошлось без жертв; "Новая почта" полностью компенсирует клиентам стоимость поврежденных посылок.

Война •   •  10922 просмотра
В Одессе россияне попали ракетой в отделение Новой Почты

Двойная смерть: в Киеве девушка выпрыгнула с 14 этажа и упала на мужчину, оба погибли

Девушка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона 14-го этажа в Деснянском районе Киева, смертельно травмировав 39-летнего мужчину, который стоял у подъезда.

Киев •   •  10224 просмотра
Двойная смерть: в Киеве девушка выпрыгнула с 14 этажа и упала на мужчину, оба погибли

США и союзники давят на ОАЭ из-за торговли с Россией

США, Великобритания и ЕС оказывают давление на ОАЭ, чтобы те боролись с компаниями, которые уклоняются от российских санкций из-за войны в Украине, обмениваясь торговыми данными и предотвращая экспорт товаров двойного назначения, которые могут способствовать российским военным усилиям.

Война •   •  13232 просмотра
США и союзники давят на ОАЭ из-за торговли с Россией

Удар по Одессе: по меньшей мере 13 пострадавших

По меньшей мере 13 человек получили ранения в результате удара российской баллистической ракеты по Одессе, что повлекло мощный пожар на месте падения.

Война •   •  12488 просмотра
Удар по Одессе: по меньшей мере 13 пострадавших