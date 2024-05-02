Удар по Одесі: з’явилося відео місця обстрілу
Київ • УНН
В результаті російського удару по Одесі 1 травня одна людина була госпіталізована, ще 12 отримали медичну допомогу на місці, була зруйнована цивільна інфраструктура і виникла масштабна пожежа, з якою борються рятувальники.
Одну людину шпиталізували внаслідок російського удару по Одесі ввечері 1 травня, повідомив міський голова Труханов, передає УНН. Ще 12 постраждалих отримали медичну допомогу на місці.
Деталі
Через атаку в Одесі зруйнована цивільна інфраструктура, рятувальники борються із масштабною пожежею. Міські служби обстежують будинки біля місця влучання на наявність вибитих вікон і дверей.
Нагадаємо
Ввечері 1 травня в Одесі пролунали два вибухи. Російська армія знову атакувала місто балістикою. Станом на 23:00 відомо про 13 поранених.
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