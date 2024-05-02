Удар по Одесі: ДСНС ліквідувала масштабну пожежу
Київ • УНН
Російська ракетна атака на Одесу пошкодила цивільну інфраструктуру, спричинивши масштабну пожежу, в якій постраждали 14 людей і для гасіння якої знадобилося 68 рятувальників.
Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.
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Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.
Від ДСНС залучались 68 рятувальників, серед яких психологи. Задіяно 19 одиниць техніки
Нагадаємо
Ввечері 1 травня в Одесі пролунали два вибухи. Російська армія знову атакувала місто балістикою.
Удар по Одесі: з’явилося відео місця обстрілу02.05.24, 01:38 • 25547 переглядiв