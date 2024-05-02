Посолка США відреагувала на удар по Одесі

Посолка Сполучених Штатів Бріджит Брінк заявила, що вночі стався ще один жахливий російський обстріл Одеси балістичними ракетами, що вказує на недостатню підтримку України засобами ППО. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Х, передає УНН.

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"…сталася чергова жахлива атака Росії на Одесу із застосуванням балістичних ракет, унаслідок якої постраждав склад, що відправляє товари по Україні, було поранено 13 осіб. Це ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захистити себе від російських атак