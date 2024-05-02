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Посолка США відреагувала на удар по Одесі

Посолка США відреагувала на удар по Одесі

Київ • УНН

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Ще одна жахлива атака російських балістичних ракет на Одесу вночі призвела до пошкодження складу, поранення 14 людей і підкреслила потребу України в більш потужних системах протиповітряної оборони.

Посолка Сполучених Штатів Бріджит Брінк заявила, що вночі стався ще один жахливий російський обстріл Одеси балістичними ракетами, що вказує на недостатню підтримку України засобами ППО. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

"…сталася чергова жахлива атака Росії на Одесу із застосуванням балістичних ракет, унаслідок якої постраждав склад, що відправляє товари по Україні, було поранено 13 осіб. Це ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захистити себе від російських атак

написала вона.

Нагадаємо

Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі постраждало 14 людей одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.

Удар по Одесі: ДСНС ліквідувала масштабну пожежу02.05.24, 04:10 • 27093 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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