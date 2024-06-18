В Украину на днях придет похолодание, обусловленное холодным атмосферным фронтом, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

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"Завтра - жара, послезавтра - снова свежесть!" - написала Диденко в Facebook.

В Украине, по ее словам, 19-го июня в течение дня ожидается +28+32 градуса, на юге до +34 градусов. Без дождей. "Какие-то синоптические "блохи" разве что на Волыни, Черниговщине и Сумщине, в смысле, локальные дождики", - добавила она.

"А 20-го июня в Украину приедет холодный атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях температура воздуха снизится до +20+25 градусов, а в северных районах Черниговщины и Сумщины даже до +18+22 градусов! Снижение температуры воздуха в четверг, разумеется, будет сопровождаться дождями и грозами", - рассказала Диденко.

Однако, по ее словам, "восток, юг и значительная часть центральных областей еще останутся и в среду, и в четверг среди солнца и жары".

В Киеве, по данным синоптика, 19-го июня ожидается сухая солнечная жаркая погода с температурой воздуха +28+30 градусов. 20-го июня из-за визита холодного атмосферного фронта (карта внизу) в столице посвежеет до +20+23 градусов, предполагается кратковременный дождь с грозой.

"В связи с прохождением 20-го июня атмосферного фронта атмосферное давление снизится, скачки давления и градусов могут негативно повлиять на метеопатов, особенно на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте внимательны к себе и к тем, кто рядом. И еще раз. Завтра - жара, послезавтра - похолодание (кроме юга и востока). Жара не чрезмерная, поэтому от кондиционеров можно спокойно воздержаться", - подытожила она.

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