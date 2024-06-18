Після спеки в Україну прийде похолодання, зниження температури місцями до 18° - синоптик
Київ • УНН
Холодний атмосферний фронт принесе зниження температури до +18-25°C на заході, півночі та в центрі України 20 червня, що супроводжуватиметься дощами та грозами, тоді як на сході та півдні збережеться сонячна та спекотна погода.
В Україну днями прийде похолодання, зумовлене холодним атмосферним фронтом, повідомила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.
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"Завтра - спека, післязавтра - знову свіжість!", - написала Діденко у Facebook.
В Україні, з її слів, 19-го червня протягом дня очікується +28+32 градуси, на півдні до +34 градусів. Без дощів. "Якісь синоптичні "блохи" хіба що на Волині, Чернігівщині та Сумщині, в сенсі, локальні дощики", - додала вона.
"А 20-го червня в Україну завітає холодний атмосферний фронт, тому на заході, півночі, а також на Вінниччині та Черкащині температура повітря знизиться до +20+25 градусів, а в північних районах Чернігівщини та Сумщини навіть до +18+22 градусів! Зниження температури повітря у четвер, зрозуміло, супроводжуватиметься дощами та грозами", - розповіла Діденко.
Проте, з її слів, "схід, південь та значна частина центральних областей ще залишаться і в середу, і в четвер серед сонця та спеки".
У Києві, за даними синоптика, 19-го червня очікується суха сонячна спекотна погода з температурою повітря +28+30 градусів. 20-го червня через візит холодного атмосферного фронту (карта внизу) в столиці посвіжіє до +20+23 градусів, передбачається короткочасний дощ із грозою.
"У зв'язку з проходженням 20-го червня атмосферного фронту атмосферний тиск знизиться, стрибки тиску та градусів можуть негативно вплинути на метеопатів, особливо на людей із серцево-судинними недугами. Будьте уважними до себе та до тих, хто поруч. І ще раз. Завтра - спека, післязавтра - похолодання (окрім півдня та сходу). Спека не надмірна, тому від кондиціонерів можна спокійно втриматися", - підсумувала вона.
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