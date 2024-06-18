Суха погода на більшості території України та до 30° тепла: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
По всій території України 18 червня опадів не очікується, за винятком короткочасного дощу та грози у східних областях вдень; температура вночі від 13-18°C до 25-30°C вдень.
По всій території України 18 червня опадів не очікується, за винятком короткочасного дощу та грози у східних областях, температура - від 13° тепла вночі до 30° тепла вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів, лише вдень у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.
На Київщині
Без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°.