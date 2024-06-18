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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5630 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Суха погода на більшості території України та до 30° тепла: прогноз на сьогодні

Київ • УНН

 • 12888 перегляди

По всій території України 18 червня опадів не очікується, за винятком короткочасного дощу та грози у східних областях вдень; температура вночі від 13-18°C до 25-30°C вдень.

Суха погода на більшості території України та до 30° тепла: прогноз на сьогодні

По всій території України 18 червня опадів не очікується, за винятком короткочасного дощу та грози у східних областях, температура - від 13° тепла вночі до 30° тепла вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів, лише вдень у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

На Київщині

Без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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