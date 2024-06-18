Киев • УНН
По всей территории Украины 18 июня осадков не ожидается, за исключением кратковременного дождя и грозы в восточных областях днем; температура ночью от 13-18°C до 25-30°C днем.
По всей территории Украины 18 июня осадков не ожидается, за исключением кратковременного дождя и грозы в восточных областях, температура - от 13° тепла ночью до 30° тепла днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь днем в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
В Киевской области
Без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°; в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°.