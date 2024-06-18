По всей территории Украины 18 июня осадков не ожидается, за исключением кратковременного дождя и грозы в восточных областях, температура - от 13° тепла ночью до 30° тепла днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь днем в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

В Киевской области

Без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°; в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°.