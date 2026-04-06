После удара по "Кремний Эл" в Брянске россияне срочно восстанавливают производство – АТЕШ

Киев • УНН

 • 2224 просмотра

После удара по заводу в Брянске зафиксированы повреждения цехов и усиление охраны. Предприятие производит детали для систем "Искандер" и "Панцирь".

После удара по "Кремний Эл" в Брянске россияне срочно восстанавливают производство – АТЕШ

После удара по заводу "Кремний Эл" в Брянске российская сторона пытается скрыть масштабы повреждений и как можно быстрее восстановить работу предприятия. На объекте зафиксированы повреждения производственной зоны, усиленная охрана и аварийные работы, сообщает "АТЕШ", пишет УНН.

Подробности

По данным движения, агенты провели разведку на территории завода после удара 10 марта. Там зафиксировали поврежденные конструкции вблизи производственных цехов, а также разрушенный участок дороги внутри периметра предприятия.

В "АТЕШ" утверждают, что россияне пытаются оперативно замаскировать следы попаданий подручными средствами. Одновременно на объекте резко усилили охрану.

Почему этот завод важен

"Кремний Эл" считается одним из ключевых российских производителей полупроводниковых компонентов. Предприятие, по данным "АТЕШ", поставляет микросхемы и электронные модули для систем управления ракетных комплексов "Искандер" и зенитных систем "Панцирь".

Именно поэтому, как отмечает движение, завод сейчас работает не в обычном режиме, а в формате срочного восстановления. В "АТЕШ" добавили, что продолжают наблюдение за объектом и передают собранную информацию Силам обороны Украины.

Завод "Кремний Эл" в Брянске атаковали ракетами Storm Shadow, зафиксированы повреждения производственных мощностей - Генштаб10.03.26, 20:17 • 4524 просмотра

