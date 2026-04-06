Після удару по "Кремній Ел" у брянську росіяни терміново відновлюють виробництво – АТЕШ

Після удару по заводу "Кремній Ел" у брянську російська сторона намагається приховати масштаби пошкоджень і якнайшвидше відновити роботу підприємства. На об’єкті зафіксовано пошкодження виробничої зони, посилену охорону та аварійні роботи, повідомляє "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

За даними руху, агенти провели розвідку на території заводу після удару 10 березня. Там зафіксували пошкоджені конструкції поблизу виробничих цехів, а також зруйновану ділянку дороги всередині периметра підприємства.

У "АТЕШ" стверджують, що росіяни намагаються оперативно замаскувати сліди влучань підручними засобами. Одночасно на об’єкті різко посилили охорону.

Чому цей завод важливий

"Кремній Ел" вважається одним із ключових російських виробників напівпровідникових компонентів. Підприємство, за даними "АТЕШ", постачає мікросхеми та електронні модулі для систем управління ракетних комплексів "Іскандер" і зенітних систем "Панцир".

Саме тому, як зазначає рух, завод зараз працює не у звичайному режимі, а в форматі термінового відновлення. В "АТЕШ" додали, що продовжують спостереження за об’єктом і передають зібрану інформацію Силам оборони України.

Завод "Кремній Ел" у брянську атакували ракетами Storm Shadow, зафіксовано пошкодження виробничих потужностей - Генштаб