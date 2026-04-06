В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 37525 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 83486 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 96288 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 112456 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 96351 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 102815 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 52121 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 109505 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37646 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
Після удару по "Кремній Ел" у брянську росіяни терміново відновлюють виробництво – АТЕШ

Київ • УНН

 • 2666 перегляди

Після удару по заводу в брянську зафіксовано пошкодження цехів та посилення охорони. Підприємство виготовляє деталі для систем Іскандер та Панцир.

Після удару по заводу "Кремній Ел" у брянську російська сторона намагається приховати масштаби пошкоджень і якнайшвидше відновити роботу підприємства. На об’єкті зафіксовано пошкодження виробничої зони, посилену охорону та аварійні роботи, повідомляє "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

За даними руху, агенти провели розвідку на території заводу після удару 10 березня. Там зафіксували пошкоджені конструкції поблизу виробничих цехів, а також зруйновану ділянку дороги всередині периметра підприємства.

У "АТЕШ" стверджують, що росіяни намагаються оперативно замаскувати сліди влучань підручними засобами. Одночасно на об’єкті різко посилили охорону.

Чому цей завод важливий

"Кремній Ел" вважається одним із ключових російських виробників напівпровідникових компонентів. Підприємство, за даними "АТЕШ", постачає мікросхеми та електронні модулі для систем управління ракетних комплексів "Іскандер" і зенітних систем "Панцир".

Саме тому, як зазначає рух, завод зараз працює не у звичайному режимі, а в форматі термінового відновлення. В "АТЕШ" додали, що продовжують спостереження за об’єктом і передають зібрану інформацію Силам оборони України.

