После предложения Эрдогана помощи в прекращении войны кремль исключил его как посредника - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду российскому президенту владимиру путину, что Анкара может помочь прекратить войну рф против Украины, но пресс-секретарь путина заявил, что Эрдоган не может играть роль посредника, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эрдоган, разговаривая с путиным в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане, сказал, что верит в то, что справедливый мир, устраивающий обе стороны, возможен, заявили в офисе президента Турции.

Эрдоган на встрече с Путиным призвал к переговорам между Россией и Украиной

Однако пресс-секретарь путина дмитрий песков, как указывает издание, исключил роль посредника для турецкого лидера.

"Нет, это невозможно", - сказал песков, отвечая на вопрос российского телеинтервьюера, может ли Эрдоган взять на себя такую роль, о чем сообщили в государственных росСМИ. "В сообщении информационного агентства не объясняется, почему кремль был против участия Эрдогана", - пишет издание.

Дополнение

Турция является членом НАТО. В отличие от других лидеров НАТО, которые ввели санкции против правительства путина, Эрдоган пытался поддерживать хорошие отношения как с россией, так и с Украиной, пишет издание.

Турция сыграла ключевую роль в заключении соглашения, которое обеспечивало безопасную отправку зерна из черноморских портов Украины. Соглашение действовало в течение года.