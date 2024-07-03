Во время встречи с президентом рф Владимиром Путиным турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз призвал москву к мирному урегулированию войны в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Президент Эрдоган отметил, что Турция может подготовить основу для соглашения о прекращении огня, а затем и мира между Россией и Украиной.

Он также уверен в возможности справедливого урегулирования, которое удовлетворит обе стороны.

Эрдоган подчеркнул, что сначала нужно договориться о прекращении огня, а после этого начать обсуждение мирного соглашения.

Дополнение

Во время встречи стороны также обсудили политику Израиля в отношении Палестины. В частности Эрдоган отметил, что нападения Израиля на палестинскую территорию и угрозы Тель-Авива в адрес Ливана угрожают региональному и глобальному миру и стабильности.

По его словам, наибольший вред странам региона нанесет распространение конфликта.

Напомним

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира предупредил, что война, которую начала Россия может географически распространиться за пределы Украины.