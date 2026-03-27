После обысков у Поплавского появились новые подробности. В Киевском университете культуры разоблачили крупную схему на госсредствах

После появления информации об обыске у экс-президента КНУКиМ Михаила Поплавского появились новые подробности. Правоохранители сообщили о разоблачении схемы растраты бюджетных средств в особо крупных размерах в Киевском университете культуры, пишет УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ.

По данным следствия, должностные лица Киевского университета культуры в сговоре с должностными лицами Министерства образования и науки Украины организовали схему незаконного завладения бюджетными средствами, выделенными в рамках государственной программы по подготовке кадров учреждениями высшего образования - сообщили в Офисе Генпрокурора.

"По результатам комплексных мероприятий в Киеве разоблачены должностные лица, которые разворовывали деньги через махинации со штатным расписанием одного из известных столичных учреждений высшего образования", - отметили в СБУ.

По данным прокуратуры, речь идет о финансировании по бюджетной программе "Подготовка кадров учреждениями высшего образования и обеспечение деятельности их баз практики". В течение 2022–2023 годов в рамках этой программы из государственного бюджета указанному учебному заведению было направлено около 760 млн грн.

Следствие установило, что основанием для определения объема государственного финансирования были данные о количестве соискателей высшего образования, научных соискателей, а также штатное расписание учреждения.

"По версии правоохранителей, в официальные документы могли вноситься недостоверные сведения относительно контингента студентов и научно-педагогических работников, что давало основания для безосновательного увеличения объемов финансирования", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Как отметили в СБУ, "по данным следствия, фигуранты подавали в Минобразования искусственно завышенное количество студентов, которые должны были обучаться в университете в течение 2022-2024 годов". "При этом в целом в эти годы вуз получил от государства более 760 млн гривен для обеспечения образовательного процесса. Как установило расследование, участники сделки присвоили часть из полученной суммы", - добавили в СБУ.

Кроме того, по данным Офиса Генпрокурора, "проверяется информация о возможном включении в отчетность лиц, которые фактически принадлежали к частному учебному заведению и не имели права участвовать в соответствующей бюджетной программе".

"По предварительным данным в результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах", - отметили в прокуратуре.

В рамках досудебного расследования уголовного производства 27 марта при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора следователи ГУНПУ при оперативном сопровождении СБУ провели более 20 обысков по местам жительства причастных лиц, а также в помещениях Киевского университета культуры - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Во время следственных действий, как отметили в прокуратуре, изъяты мобильные телефоны, жесткие диски и печати предприятий, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства совершения предполагаемого преступления и полный круг причастных лиц.

Как отметили в СБУ, уголовное производство начато по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

