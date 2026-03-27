Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн

Полиция в пятницу, 27 марта, провела обыск у экс-президента Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) Михаила Поплавского в рамках уголовного производства о растрате около 300 млн грн бюджетных средств. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, обыски прошли дома у Поплавского, а также в Киевском университете культуры.

По данным следствия, должностные лица Киевского университета культуры в сговоре с должностными лицами Министерства образования и науки Украины организовали схему незаконного завладения бюджетными средствами, выделенными в рамках государственной программы по подготовке кадров учреждениями высшего образования - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Речь идет о финансировании по бюджетной программе "Подготовка кадров учреждениями высшего образования и обеспечение деятельности их баз практики". В течение 2022–2023 годов в рамках этой программы из государственного бюджета учебному заведению из бюджета было выделено около 760 млн грн.

Следствие установило, что основанием для определения объема государственного финансирования были данные о количестве студентов, научных соискателей, а также штатное расписание учреждения.

По версии правоохранителей, в официальные документы могли вноситься недостоверные сведения относительно контингента студентов и научно-педагогических работников, что давало основания для безосновательного увеличения объемов финансирования - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию о возможном включении в отчетность лиц, которые фактически принадлежали к частному учебному заведению и не имели права участвовать в соответствующей бюджетной программе. По данным УНН, речь идет о "Киевском университете культуры", подконтрольном Михаилу Поплавскому.