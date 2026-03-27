Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн

Поліція у пʼятницю, 27 березня провела обшук у експрезидента Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКІМ) Михайла Поплавського в рамках кримінального провадження про розтрату близько 300 млн грн бюджетних коштів. Про це УНН стало відомо із власних джерел.

Як повідомили УНН джерела в правоохоронних органах, обшуки відбулися вдома у Поплавського, а також в Київському університеті культури.

За даними слідства, службові особи Київського університету культури у змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти - повідомили в Офісі Генерального прокурор.

Йдеться про фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Упродовж 2022–2023 років у межах цієї програми з державного бюджету навчальному закладу з бюджету було виділено близько 760 млн грн.

Слідство встановило, що підставою для визначення обсягу державного фінансування були дані про кількість студентів, наукових здобувачів, а також штатний розпис закладу.

За версією правоохоронців, до офіційних документів могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічних працівників, що давало підстави для безпідставного збільшення обсягів фінансування - йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Крім того, правоохоронці перевіряють інформацію про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі. За даними УНН, йдеться про "Київський університет культури", підконтрольний Михайлу Поплавському.