Після обшуків у Поплавського з'явилися нові подробиці. У Київському університеті культури викрили велику схему на держкоштах

Після появи інформації про обшук у експрезидента КНУКіМ Михайла Поплавського з'явилися нові подробиці. Правоохоронці повідомили про викриття схеми розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури, пише УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, службові особи Київського університету культури у змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти - повідомили в Офісі Генпрокурора.

"За результатами комплексних заходів у Києві викрито посадовців, які розкрадали гроші через махінації зі штатним розписом одного із відомих столичних закладів вищої освіти", - зазначили у СБУ.

За даними прокуратури, ідеться про фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Упродовж 2022–2023 років у межах цієї програми з державного бюджету зазначеному навчальному закладу було спрямовано близько 760 млн грн.

Слідство встановило, що підставою для визначення обсягу державного фінансування були дані про кількість здобувачів вищої освіти, наукових здобувачів, а також штатний розпис закладу.

"За версією правоохоронців, до офіційних документів могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічних працівників, що давало підстави для безпідставного збільшення обсягів фінансування", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як зазначили у СБУ, "за даними слідства, фігуранти подавали до Міносвіти штучно завищену кількість студентів, які мали навчатися в університеті протягом 2022-2024 років". "При цьому загалом у ці роки виш отримав від держави понад 760 млн гривень для забезпечення освітнього процесу. Як встановило розслідування, учасники оборудки привласнили частину з одержаної суми", - додали у СБУ.

Окрім того, за даними Офісу Генпрокурора, "перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі".

"За попередніми даними внаслідок таких дій державі, завдано шкоди в особливо великих розмірах", - зазначили у прокуратурі.

У межах досудового розслідування кримінального провадження 27 березня за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі ГУНПУ за оперативного супроводу СБУ провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Під час слідчих дій, як зазначили у прокуратурі, вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини вчинення ймовірного злочину та повне коло причетних осіб.

Як зазначили у СБУ, кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

