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Словакия вызвала посла Украины из-за "вмешательства во внутренние дела"

Словакия вызвала посла Украины из-за "вмешательства во внутренние дела"

Киев  •  УНН

 • 9022 просмотра

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МИД Словакии выразил протест послу Украины из-за заявлений относительно внутренних дел страны. Конфликт возник после критики Зеленским позиции премьера Фицо относительно российского газа.

Министерство иностранных и европейских дел (МИДЕ) Словацкой Республики вызвало в среду посла Украины в Словакии Мирослава Кастрана с целью выразить ему резкий протест.

Передает УНН со ссылкой на Aktuality.

Детали

Министерство иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики вызвало сегодня Посла Украины в Словакии Мирослава Кастрана, которому выразило решительный протест против заявлений украинской стороны, которые расценивает как вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики - информирует словацкое СМИ со ссылкой на департамент коммуникации министерства.

Контекст

В январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подверг критике премьер-министра Словакии Роберта Фико, обращая внимание на то, что глава правительства этой страны отдает предпочтение России перед США и их партнерами, когда речь идет о газе.

Выступая на Всемирном экономическом форуме на прошлой неделе, Зеленский также указал на Фицо, отметив, что тот не стремится получить доступ к американскому газу, и при этом «не теряет надежды воспользоваться зонтиком безопасности США».

Ранее

УНН сообщал, что Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года, завершив десятилетие энергетической зависимости.

Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в Европе: часть стран поддержала решение, ссылаясь на необходимость уменьшения влияния России, тогда как другие, в частности Словакия, выразили обеспокоенность относительно возможных последствий для энергоснабжения.

Президент Украины прокомментировал решение словацкого премьера Фицо сотрудничать с террористической страной в энергетической сфере. Зеленский отметил, что американский LNG стоит только денег, тогда как российский газ - независимости.

В свою очередь Aktuality напоминает, что премьер-министр Фицо пригрозил Украине прекращением поставок электроэнергии и сокращением поддержки украинцев, которые в связи с полномасштабным вторжением России на украинскую землю, временно нашли убежище в Словакии.

Приднестровье согласилось получать газ через «Молдовагаз»20.01.25, 12:07 • 86085 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
robert-fitsoРоберт Фицо
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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