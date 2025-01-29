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Словаччина викликала посла України через "втручання у внутрішні справи"

Київ • УНН

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МЗС Словаччини висловило протест послу України через заяви щодо внутрішніх справ країни. Конфлікт виник після критики Зеленським позиції прем'єра Фіцо щодо російського газу.

Міністерство закордонних і європейських справ (МЗСЄ) Словацької Республіки викликало в середу посла України в Словаччині Мирослава Кастрана з метою висловити йому різкий протест.

Передає УНН із посиланням на Aktuality.

Деталі

Міністерство закордонних справ і європейських питань Словацької Республіки викликало сьогодні Посла України в Словаччині Мирослава Кастрана, якому висловило рішучий протест проти заяв української сторони, які розцінює як втручання у внутрішні справи Словацької Республіки - інформує словацьке ЗМІ із посиланням на департамент комунікації міністерства.

Контекст

У січні 2025 року президент України Володимир Зеленський піддав критиці прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіко, звретаючи увагу на те, що глава уряду цієї країни віддає перевагу росії перед США та їхніми партнерами, коли йдеться про газ.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі минулого тижня, Зеленський також вказав на Фіцо, зазначивши, що той не прагне отримати доступ до американського газу, і при цьому "не втрачає надії скористатися парасолькою безпеки США".

Раніше

УНН повідомляв, що Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року, завершивши десятиліття енергетичної залежності.

Цей крок викликав неоднозначну реакцію в Європі: частина країн підтримала рішення, посилаючись на необхідність зменшення впливу росії, тоді як інші, зокрема Словаччина, висловили занепокоєння щодо можливих наслідків для енергопостачання.

Президент України прокоментував рішення словацького прем'єра Фіцо співпрацювати з терористичною країною в енергетичній сфері. Зеленський наголосив, що американський LNG коштує лише грошей, тоді як російський газ - незалежності.

У свою чергу Aktuality нагадує, що прем'єр-міністр Фіцо пригрозив Україні припиненням поставок електроенергії та скороченням підтримки українців, які у зв'язку з повномасштабним вторгенням росії на українську землю, тимчасово знайшли притулок у Словаччині.

Придністров'я погодилось отримувати газ через "Молдовагаз" 20.01.25, 12:07 • 86630 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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