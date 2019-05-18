Порошенко создал делегацию для участия в конференции по правам людей с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ О делегации Украины для участия в 12-й сессии конференции государств - участников Конвенции о правах людей с инвалидностью. Соответствующий указ №271/2019 расположен на сайте президента Украины, передает УНН.
Так, указом президента было решено “создать делегацию Украины для участия в 12-й сессии конференции государств — участников Конвенции о правах лиц с инвалидностью (11 — 13 июня 2019, г. Нью-Йорк, США)” в следующем составе:
Крентовская Ольга Петровна — первый заместитель Министра социальной политики Украины, глава делегации,
Ельченко — Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций, заместитель главы делегации,
Мойса Богдан Степанович — эксперт общественного союза “Всеукраинское общественное объединение “Национальная Ассамблея людей с инвалидностью Украины” (по согласию),
Онуприенко Алла Николаевна — генеральный директор Директората защиты прав лиц с инвалидностью Министерства социальной политики Украины,
Скрипка Наталья Сергеевна — исполнительный директор общественного союза “Всеукраинское общественное объединение “Национальная Ассамблея людей с инвалидностью Украины” (по согласию),
Сушкевич Валерий Михайлович- Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью,
Сушкевич Юлия Николаевна — сопровождающее лицо Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью Сушкевич В.М., лица с инвалидностью I группы,
Хиврич Валентина Владимировна — генеральный директор Директората инклюзивного и внешкольного образования Министерства образования и науки Украины.
Также, президентом поручено “Министерству иностранных дел Украины утвердить указания делегации Украины на 12-ю сессию конференции государств — участников Конвенции о правах лиц с инвалидностью”.
В частности, пунктом 3 Указа Президента установлено “разрешить главе делегации вносить в случае необходимости изменения в персональный состав делегации по согласованию с Министерством иностранных дел Украины”.
В частности, “Кабинета Министров Украины решить вопрос финансирования участия делегации Украины в 12-й сессии конференции государств — участников Конвенции о правах лиц с инвалидностью”.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко освободил более десяти своих советников сегодня, 17 мая. В частности, он освободил от должностей Ирину Геращенко, Ирина Луценко и своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.