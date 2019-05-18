Порошенко створив делегацію для участі в конференції по правам осіб з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ Про делегацію України для участі у 12-й сесії конференції держав – учасниць Конвенції про права осіб з інвалідністю. Відповідний указ № 271/2019 розміщений на сайті президента України, передає УНН.
Так, указом президента було постановлено "утворити делегацію України для участі у 12-й сесії конференції держав – учасниць Конвенції про права осіб з інвалідністю (11 - 13 червня 2019 року, м.Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки)" у такому складі:
Крентовська Ольга Петрівна - перший заступник Міністра соціальної політики України, глава делегації,
Єльченко Володимир Юрійович - Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй, заступник глави делегації,
Мойса Богдан Степанович - експерт громадської спілки "Всеукраїнське громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" (за згодою),
Онупрієнко Алла Миколаївна - генеральний директор Директорату захисту прав осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики України,
Скрипка Наталія Сергіївна - виконавчий директор громадської спілки "Всеукраїнське громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" (за згодою),
Сушкевич Валерій Михайлович - Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю,
Сушкевич Юлія Миколаївна - супроводжуюча особа Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Сушкевича В.М., особи з інвалідністю І групи,
Хіврич Валентина Володимирівна - генеральний директор Директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України.
Також, президентом доручено "Міністерству закордонних справ України затвердити вказівки делегації України на 12-ту сесію конференції держав – учасниць Конвенції про права осіб з інвалідністю".
Зокрема, пунктом 3 указу президента встановлено "дозволити главі делегації вносити в разі потреби зміни до персонального складу делегації за погодженням із Міністерством закордонних справ України".
Зокрема, "Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо фінансування участі делегації України у 12-й сесії конференції держав – учасниць Конвенції про права осіб з інвалідністю".
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звільнив понад десять своїх радників сьогодні, 17 травня. Зокрема, він звільнив зі своїх посад Ірину Геращенко, Ірину Луценко та свого прес-секретаря Святослава Цеголко.