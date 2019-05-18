Порошенко створив делегацію для участі в конференції по правам осіб з інвалідністю

ukru
22 березня, 17:51 • 46698 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 99106 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 84340 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 86220 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 67280 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 96313 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149324 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167001 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154185 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241016 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.4 м/с
68 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 48121 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 55983 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 32336 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

18:50 • 20581 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 26022 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158091 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241016 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205426 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190483 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157289 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 48121 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 44869 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62394 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 39768 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 74869 перегляди
Актуальне
Порошенко створив делегацію для участі в конференції по правам осіб з інвалідністю

Порошенко створив делегацію для участі в конференції по правам осіб з інвалідністю

Київ • УНН

 • 9405 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ Про делегацію України для участі у 12-й сесії конференції держав – учасниць Конвенції про права осіб з інвалідністю. Відповідний указ № 271/2019 розміщений на сайті президента України, передає УНН.

Так, указом президента було постановлено "утворити делегацію України для участі у 12-й сесії конференції держав – учасниць Конвенції про права осіб з інвалідністю (11 - 13 червня 2019 року, м.Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки)" у такому складі:

Крентовська Ольга Петрівна - перший заступник Міністра соціальної політики України, глава делегації,

Єльченко Володимир Юрійович - Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй, заступник глави делегації,

Мойса Богдан Степанович - експерт громадської спілки "Всеукраїнське громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" (за згодою),

Онупрієнко Алла Миколаївна - генеральний директор Директорату захисту прав осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики України,

Скрипка Наталія Сергіївна - виконавчий директор громадської спілки "Всеукраїнське громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" (за згодою),

Сушкевич Валерій Михайлович - Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю,

Сушкевич Юлія Миколаївна - супроводжуюча особа Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Сушкевича В.М., особи з інвалідністю І групи,

Хіврич Валентина Володимирівна - генеральний директор Директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Також, президентом доручено "Міністерству закордонних справ України затвердити вказівки делегації України на 12-ту сесію конференції держав – учасниць Конвенції про права осіб з інвалідністю".

Зокрема, пунктом 3 указу президента встановлено "дозволити главі делегації вносити в разі потреби зміни до персонального складу делегації за погодженням із Міністерством закордонних справ України".

Зокрема, "Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо фінансування участі делегації України у 12-й сесії конференції держав – учасниць Конвенції про права осіб з інвалідністю".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звільнив понад десять своїх радників сьогодні, 17 травня. Зокрема, він звільнив зі своїх посад Ірину Геращенко, Ірину Луценко та свого прес-секретаря Святослава Цеголко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,840.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,980.78