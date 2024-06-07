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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко стал богаче на 230 миллионов только за май

Порошенко стал богаче на 230 миллионов только за май

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 08:53  •  6596 просмотра

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Согласно декларациям, поданным в Национальное агентство по предотвращению коррупции, лидер самой богатой парламентской фракции Петр Порошенко в мае обогатил еще более 227 миллионов гривен.

Лидер самой богатой парламентской фракции Петр Порошенко в мае обогатился еще более чем на 227 миллионов гривен. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций на портале Национального агентства по предотвращению коррупции.

Согласно представленным в НАПК декларациям по изменению имущественного положения, в мае 2024 года Порошенко стал богаче еще на 227 миллионов 898 тысяч гривен. В своих декларациях народный депутат указал, что получил эти средства в виде процентов, дивидендов и возврата стоимости от приобретения ценных бумаг.

По информации СМИ, ранее Порошенко обвинили в том, что через свой банк он вложил в облигации 156 млн грн, которые украинцы донатили в его фонд на ВСУ. "Из вложенных средств он заработал 50 млн грн необлагаемой налогом прибыли", — говорилось в сообщении медиа.

Как сообщалось ранее, согласно аналитическому отчету YouControl, народные депутаты от партии Порошенко "Европейская солидарность", которых в парламенте всего 27 человек из 401, за войну обогатились, как все избранники Верховной Рады вместе взятые. Так, заработки оппозиционеров из фракции "Евросолидарность" за два года составили более 3 млрд. грн. Приблизительно столько же заработали все 374 депутата от других партий.

Также Петр Порошенко только в 2022 году обогатился в 20 раз больше, чем до войны, задекларировав 1 млрд. 435 млн. грн. доходов. В то время как за довоенный 2021 год Порошенко заработал всего 162 млн грн. Олигарх вошел в тройку самых богатых украинцев вместе с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым. В 2023 году по сравнению с 2022 годом состояние Порошенко выросло на 224 миллиона долларов и составляет почти 1 миллиард долларов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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