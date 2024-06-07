Порошенко став багатшим на 230 мільйонів лише за травень

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Київ • УНН

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Згідно з деклараціями, поданими в Національне агентство із запобігання корупції, лідер найбагатшої парламентської фракції Петро Порошенко в травні збагатів ще на понад 227 мільйонів гривень.

Лідер найбагатшої парламентської фракції Петро Порошенко в травні збагатів ще на понад 227 мільйонів гривень. Відповідна інформація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідно до поданих до НАЗК декларацій щодо зміни майнового стану, у травні 2024 року Порошенко став багатшим ще на 227 мільйонів 898 тисяч гривень. У своїх деклараціях народний депутат вказав, що отримав зазначені кошти як відсотки, дивіденди та повернення вартості від придбання цінних паперів.

За інформацією ЗМІ, раніше Порошенка звинуватили  в тому, що він через свій банк вклав в облігації 156 млн грн, які українці донатили в його фонд на ЗСУ. З вкладених коштів він заробив 50 млн грн неоподаткованого прибутку, - йшлося у повідомленні медіа.

Також згідно аналітичного звіту YouControl, народні депутати від партії Порошенка "Європейська солідарність", яких в парламенті всього 27 осіб з 401, за війну збагатилися, як всі обранці Верховної Ради разом узяті. Так, заробітки опозиціонерів із фракції "Євросолідарність" за два роки склали понад 3 млрд грн. Приблизно стільки ж заробили всі 374 депутати від інших партій.

Окрім того,  Петро Порошенко лише у 2022 році збагатився у 20 разів більше, ніж до війни, задекларувавши 1 млрд 435 млн грн. заробітків. Тоді як за довоєнний 2021 рік Порошенко заробив всього 162 млн грн. Олігарх увійшов в трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим. У 2023 році порівняно з 2022 роком статки Порошенка виросли на 224 мільйони доларів та складають майже 1 мільярд доларів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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