27 обранців Порошенка в Раді заробили у війну стільки ж, скільки інші 374 депутати разом
Київ • УНН
27 обранців Порошенка в Раді заробили у війну стільки ж, скільки інші 374 депутати разом.
Сукупний дохід народних депутатів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022-2023 рр., сягнув більше ніж 7 млрд грн. 42% від цієї суми становлять доходи нардепів "Європейської Солідарності" Порошенка, ідеться у дослідженні R&D центру YouControl, пише УНН.
Так, згідно з дослідженням, 42% від 7 млрд грн заробили нардепи "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, 18% – "Слуги народу", 12% – "Партії "За майбутнє", 6% – "Довіри", 5% – доходи позафракційних нардепів. Доходи інших політсил складають трохи більше, ніж 10% від загальної суми", - ідеться у повідомленні.
Таким чином, доходи опозиційних нардепів від "Європейської Солідарності" в 2,33 рази більше, ніж доходи провладної фракції "Слуга народу". Загальний дохід депутатів "Європейської Солідарності" за 2022-2023 рр. становить трохи більше, ніж 3 млрд грн.
Найбільші доходи, окрім Порошенка, у його фракції зазначили Андрій Лопушанський (17 млн грн), Вікторія Сюмар (понад 13 млн грн) та Ніна Южаніна, сума доходів якої зросла більше, ніж у 8 разів, і сягнула 5,4 млн грн проти 640 тис. грн у 2022-му.
Як раніше повідомляло НАЗК, доходи Петра Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни. Лідер "Євросолідарності" увійшов у ТОП-3 найбагатших людей України. Багатшими за Порошенка виявилися лише Ахметов і Пінчук.