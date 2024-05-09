27 избранников Порошенко в Раде заработали в войну столько же, сколько остальные 374 депутата вместе.

Совокупный доход народных депутатов, декларации которых есть в открытом доступе за 2022-2023 гг., достиг более 7 млрд грн. 42% от этой суммы составляют доходы нардепов "Европейской Солидарности" Порошенко, говорится в исследовании R&D центра YouControl, пишет УНН.

Так, согласно исследованию, 42% от 7 млрд грн заработали нардепы "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, 18% - "Слуги народа", 12% - "Партии "За будущее", 6% - "Довиры", 5% - доходы внефракционных нардепов. Доходы других политсил составляют чуть более 10% от общей суммы", - говорится в сообщении.

Таким образом, доходы оппозиционных нардепов от "Европейской Солидарности" в 2,33 раза больше, чем доходы провластной фракции "Слуга народа". Общий доход депутатов "Европейской Солидарности" за 2022-2023 гг. составляет чуть больше, чем 3 млрд грн.

Наибольшие доходы, кроме Порошенко, в его фракции отметили Андрей Лопушанский (17 млн грн), Виктория Сюмар (более 13 млн грн) и Нина Южанина, сумма доходов которой выросла более чем в 8 раз и достигла 5,4 млн грн против 640 тыс. грн в 2022-м.

Как ранее сообщало НАПК, доходы Петра Порошенко увеличились почти в 20 раз за 2 года широкомасштабной войны. Лидер "Евросолидарности" вошел в ТОП-3 самых богатых людей Украины. Богаче Порошенко оказались только Ахметов и Пинчук.