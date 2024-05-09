У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
27 избранников Порошенко в Раде заработали в войну столько же, сколько остальные 374 депутата вместе
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
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27 избранников Порошенко в Раде заработали в войну столько же, сколько остальные 374 депутата вместе
27 избранников Порошенко в Раде заработали в войну столько же, сколько остальные 374 депутата вместе.
Рада разрешила персоналу "Укрпочты" владеть оружием
Верховная Рада приняла закон, позволяющий подготовленным работникам "Укрпочты" носить и применять огнестрельное оружие для защиты почтовых фондов и объектов от нападений.
Разблокировка оружия для "Азова": петиция о переговорах с США набрала более 25 тысяч голосов
Петиция с призывом к украинскому правительству посодействовать отмене запрета США на поставки оружия для 12-й бригады спецназначения "Азов" набрала более 25 000 голосов, что является достаточной поддержкой для продолжения рассмотрения.
Коломойского по новому делу отправили под стражу до 7 июля
Печерский районный суд Киева оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей без права внесения залога до 7 июля по подозрению в организации заказного убийства.
ЕС может приостановить безвиз с Грузией из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ
В ЕС до сих пор обсуждают возможные меры о Тбилиси за принятие закона об "иноагентах". Сейчас Европейский Союз рассматривает возможность отменить безвизовый режим с Грузией, если страна примет этот противоречивый закон.
Воздушные силы предупредили о ракетах на Николаевщину
Вооруженные силы Украины предупредили о ракетном ударе по Николаевской области со стороны Черного моря.
Увеличивают боевую часть с поражающими элементами: в ВС ВСУ рассказали о модернизации врагом ракет Х-101
В ВС ВСУ рассказали о модернизации врагом ракет Х-101.
Поминальные дни в Украине: обеспечивать безопасность будет более 12 тыс. правоохранителей
Более 12 000 правоохранителей будут обеспечивать общественную безопасность и общественный порядок на более 9 000 кладбищах во время поминальных дней в Украине, с некоторыми ограничениями из-за минной опасности в отдельных регионах.
Рада поддержала законопроект о предоставлении иностранцам-добровольцам гражданства Украины
Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий иностранцам, которые служат в вооруженных силах Украины, получать украинское гражданство и предоставлять вид на жительство членам их семей.
Угроза баллистики: в Киеве и ряде регионов объявили воздушную тревогу
Киев объявил воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического оружия, жителей призвали немедленно искать укрытие, а воздушная тревога действует на большей части территории Украины.