Порошенко назначил еще одного Чрезвычайного и Полномочного посла
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о "О присвоении дипломатического ранга", тем самым назначив ранг Чрезвычайного и Полномочного посла заместителю постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ Георгию Логвинскому. Соответствующий указ под номером №298/2019 размещен на сайте Президента, передает УНН.
"Согласно статье 25 Закона Украины "О дипломатической службе" постановляю: Присвоить Логвинскому Георгию Владимировичу - заместителю Председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла", - говорится в тексте документа.
Ранее Порошенко подписал указы о назначении 7 новых Чрезвычайных и полномочных послов.
Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об освобождении от должностей нескольких человек.
Так, Порошенко освободил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора.
В частности, был подписан указ о освобождении от должности посла Украины в Китайской Народной Республике.
Также были уволены ряд советников Президента Украины. Среди них как внештатные советники были освобождены Ростислав Павленко и Сергей Березники , также среди советников были уволены Олег Медведев и Юрий Бирюков .
Как сообщал УНН, ранее была освобождена Ирина Геращенко с должности уполномоченного Президентом по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. И как представитель Президента Украины в ВРУ была освобождена Ирина Луценко .
16 мая, Порошенко освободил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.
Вчера, 18 мая, действующий Президент уволил первого заместителя АП Ковальчука из Нацсовета реформ.
Сегодня Порошенко подписал указы об увольнении главы администрации Президента Игоря РАЙНИН, уполномоченного по правам ребенка Николая КУЛЕБЫ и заместителя Главы АП Сергея Марченко .