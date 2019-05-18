Порошенко назначив 7 нових Надзвичайних і Повноважних послів

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ Про присвоєння дипломатичних рангів, відповідно до якого було назначено ряд Надзвичайних і Повноважних послів. Відповідний текст указу № 275/2019 був розміщений на сайті Президента України, передає УНН.

Відповідно до статті 25 Закону України “Про дипломатичну службу” Президент України постановив:

1. Присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла:

Арьєву Володимиру Ігоровичу — Голові Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань культури, освіти, науки і медіа

Божку Єгору Валерійовичу — заступнику Міністра закордонних справ України

Герасимову Артуру Володимировичу — Голові Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ОБСЄ

Шутенку Сергію Олександровичу — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Грецькій Республіці.

2. Присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу:

Єгорову Владиславу Євгеновичу — Генеральному консулу України в Дюссельдорфі

Кизиму Ігорю Юрійовичу — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Білорусь.

З. Присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу:

Вітушок Марії Анатоліївні — заступнику Керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення — керівнику департаменту стратегічного планування Адміністрації Президента України.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звільнив понад десять своїх радників вчора, 17 травня. Зокрема, він звільнив зі своїх посад Ірину Геращенко, Ірину Луценко та свого прес-секретаря Святослава Цеголко.

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