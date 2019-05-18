Порошенко назначил 7 новых Чрезвычайных и Полномочных послов

В соответствии со статьей 25 Закона Украины "О дипломатической службе" Президент Украины постановил:

1. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла:

Арьеву Владимиру Игоревичу - Председателю Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры, образования, науки и медиа

Божко Егору Валерьевич - заместителю Министра иностранных дел Украины

Герасимову Артуру Владимировичу - председателю Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Шутенко Сергей Александрович - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Греческой Республике.

2. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса:

Егорову Владиславу Евгеньевичу - Генеральному консулу Украины в Дюссельдорфе

Кизиму Игорю Юрьевичу - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Беларусь.

С. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса:

Витушок Марии Анатольевне - заместителю Руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения - руководителю департамента стратегического планирования Администрации Президента Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко освободил более десяти своих советников вчера, 17 мая. В частности, он освободил от должностей Ирину Геращенко, Ирина Луценко и своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.