Порошенко назначил 7 новых Чрезвычайных и Полномочных послов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ О присвоении дипломатических рангов, согласно которому были назначен ряд Чрезвычайных и Полномочных послов. Соответствующий текст указа № 275/2019 был размещен на сайте Президента Украины, передает УНН.
В соответствии со статьей 25 Закона Украины "О дипломатической службе" Президент Украины постановил:
1. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла:
Арьеву Владимиру Игоревичу - Председателю Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры, образования, науки и медиа
Божко Егору Валерьевич - заместителю Министра иностранных дел Украины
Герасимову Артуру Владимировичу - председателю Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ
Шутенко Сергей Александрович - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Греческой Республике.
2. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса:
Егорову Владиславу Евгеньевичу - Генеральному консулу Украины в Дюссельдорфе
Кизиму Игорю Юрьевичу - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Беларусь.
С. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса:
Витушок Марии Анатольевне - заместителю Руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения - руководителю департамента стратегического планирования Администрации Президента Украины.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко освободил более десяти своих советников вчера, 17 мая. В частности, он освободил от должностей Ирину Геращенко, Ирина Луценко и своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.