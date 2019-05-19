Порошенко звільнив голову Адміністрації Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент Петро Порошенко звільнив Ігоря Райніна з посади Глави Адміністрації Президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ №296/2019, опублікований на сайті президента.
"Звільнити Райніна Ігоря Львовича з посади Глави Адміністрації Президента України згідно з поданою заявою", - йдеться у тексті указу.
Нагадаємо, після того як стала відома дата інавгурації Володимира Зеленського на посаду Президента України, чинний український президент Петро Порошенко підписав ряд указів про звільнення з посад декількох осіб.
Так, Порошенко звільнив Ростислава Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень, призначивши Василя Яблонського т.в.о. директора.
Зокрема, був підписаний указ про звільнення з посади посла України в Китайській Народній Республіці.
Також були звільнені ряд радників Президента України. Серед них як позаштатні радники були звільнені Ростислав Павленко і Сергій Березенко, також серед радників були звільнені Олег Медведєв та Юрій Бірюков.
Як повідомляв УНН, раніше була звільнена Ірина Геращенко з посади уповноваженого Президентом з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. Та як представник Президента України у ВРУ була звільнена Ірина Луценко.
16 травня, Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації президента.
Вчора, 18 травня, чинний Президент звільнив першого заступника АП Ковальчука з Нацради реформ.
Сьогодні Порошенко підписав укази про звільнення уповноваженого з прав дитини Миколу Кулебу і заступника Глави АП Сергія Марченка.