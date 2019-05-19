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Порошенко уволил главу Администрации Президента

Порошенко уволил главу Администрации Президента

Киев  •  УНН

 • 17851 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Петр Порошенко уволил Игоря Райнина с должности Главы Администрации Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ №296/2019, опубликован на сайте президента.

"Уволить Райнина Игоря Львовича с должности Главы Администрации Президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в тексте указа.

Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об увольнении с должностей нескольких человек.

Так, Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора.

В частности, был подписан указ о увольнения с должности посла Украины в Китайской Народной Республике.

Также были уволены ряд советников Президента Украины. Среди них как внештатные советники были уволены Ростислав Павленко и Сергей Березенко, также среди советников были уволены Олег Медведев и Юрий Бирюков.

Как сообщал УНН, ранее была уволена Ирина Геращенко с должности уполномоченного Президентом по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. И как представитель Президента Украины в ВРУ была уволена Ирина Луценко.

16 мая Порошенко уволил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.

Вчера, 18 мая, действующий Президент уволил первого заместителя АП Ковальчука из Нацсовета реформ.

Сегодня Порошенко подписал указы об увольнении уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы и заместителя Главы АП Сергея Марченко.

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