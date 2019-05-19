Порошенко уволил главу Администрации Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Петр Порошенко уволил Игоря Райнина с должности Главы Администрации Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ №296/2019, опубликован на сайте президента.
"Уволить Райнина Игоря Львовича с должности Главы Администрации Президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в тексте указа.
Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об увольнении с должностей нескольких человек.
Так, Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора.
В частности, был подписан указ о увольнения с должности посла Украины в Китайской Народной Республике.
Также были уволены ряд советников Президента Украины. Среди них как внештатные советники были уволены Ростислав Павленко и Сергей Березенко, также среди советников были уволены Олег Медведев и Юрий Бирюков.
Как сообщал УНН, ранее была уволена Ирина Геращенко с должности уполномоченного Президентом по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. И как представитель Президента Украины в ВРУ была уволена Ирина Луценко.
16 мая Порошенко уволил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.
Вчера, 18 мая, действующий Президент уволил первого заместителя АП Ковальчука из Нацсовета реформ.
Сегодня Порошенко подписал указы об увольнении уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы и заместителя Главы АП Сергея Марченко.