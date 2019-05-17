Порошенко подписал указ об увольнении Бальцеровича с должности советника украинского президента

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 44992 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 67557 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 84109 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 96690 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123477 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111769 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137873 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144664 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130148 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Порошенко подписал указ об увольнении Бальцеровича с должности советника украинского президента

Порошенко подписал указ об увольнении Бальцеровича с должности советника украинского президента

Киев  •  УНН

 • 9161 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ Об освобождении Лешека Бальцеровича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины. Соответствующий текст указа №252/2019 размещен на сайте главы государства, передает УНН.

"Освободить Бальцеровича Лешека от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об освобождении от должностей нескольких человек.

Так, Порошенко уволил Ростислава Павленко и Сергея Березенко с должности своих внештатных советников. В частности, он освободил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора. Кроме этого, были уволены Олег Медведев от выполнения обязанностей советника Президента Украины, а также Юрий Бирюков с должности советника президента. В частности, был подписан указ об освобождении от должности посла Украины в Китайской Народной Республике. Вчера, 16 мая, Порошенко освободил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.

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