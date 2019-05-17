Порошенко подписал указ об увольнении Бальцеровича с должности советника украинского президента

"Освободить Бальцеровича Лешека от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об освобождении от должностей нескольких человек.

Так, Порошенко уволил Ростислава Павленко и Сергея Березенко с должности своих внештатных советников. В частности, он освободил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора. Кроме этого, были уволены Олег Медведев от выполнения обязанностей советника Президента Украины, а также Юрий Бирюков с должности советника президента. В частности, был подписан указ об освобождении от должности посла Украины в Китайской Народной Республике. Вчера, 16 мая, Порошенко освободил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.