Порошенко підписав указ про звільнення Бальцеровича з посади радника українського президента
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ Про увільнення Лєшека Бальцеровича від виконання обов'язків Радника Президента України. Відповідний текст указу №252/2019 розміщений на сайті голови держави, передає УНН.
"Увільнити Бальцеровича Лєшека від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі президента України Петра Порошенко.
Нагадаємо, після того як стала відома дата інавгурації Володимира Зеленського на посаду Президента України, чинний український президент Петро Порошенко підписав ряд указів про звільнення з посад декількох осіб.
Так, Порошенко звільнив Ростислава Павленка і Сергія Березенка з посади своїх позаштатних радників. Зокрема, він звільнив Ростислава Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень, призначивши Василя Яблонського т.в.о. директора. Окрім цього, були звільнені Олег Медведєв від виконання обов’язків радника Президента України, а також Юрій Бірюков з посади радника президента. Зокрема, був підписаний указ про звільнення з посади посла України в Китайській Народній Республіці.
Вчора, 16 травня, Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації президента.