Поляка, напавшего на премьера Дании Фредериксен, приговорили к заключению и депортации

39-летний польский гражданин приговорен к четырем месяцам за решеткой и шестилетнему запрету на въезд в Данию за нападение на премьера страны Метте Фредериксен в июне. Об этом ссылаясь на решение суда сообщает DR Nyhender, пишет УНН.

Детали

Кроме того, мужчину признали виновным в ряде других дел, не связанных с эпизодом с Фредриксен, в частности, в хищении и обмане с ипотекой.

В решении суд отмечает, что осужденный объяснил, что узнал премьер-министра и что ее охрана "увидела в нем агрессивного мужчину". Также суд запретил ему въезд в Данию на шесть лет. Через своих адвокатов 39-летний поляк сообщил, что согласен с приговором суда и поэтому обжаловать его не будет.

Напомним

7 июня неизвестный мужчина ударил премьера Дании Метте Фредериксен, когда она была на площади Кюльторве в Копенгагене. В тот же день мужчина был задержан. Им оказался 39-летний гражданин Польши. Мотивов нападения мужчина не объяснил и своей вины не признал.