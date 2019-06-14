Полторак заявил о готовности передать должность "цивилизованным способом"

"Я в 2014 году, когда Украина, народ, парламент и Президент определили, что я должен взять на себя ответственность, я ее взял. Прошло 5 лет. Я готов, если будет назначен министр обороны, цивилизованным способом до последнего дня я выполню свой долг и передам должность министра обороны. Желаю новому министру обороны, чтобы он сделал в 10 раз больше, чем я сделал ", - сказал Полторак.



Напомним, 30 мая в Верховную Раду поступил проект постановления 10344 об увольнении Полторак С.Т. с должности министра обороны Украины, а также проект постановления 10345 об увольнении Грицака В.С. с должности председателя Службы безопасности Украины.



6 июня народные депутаты не смогли отправить в отставку Степана Полторака с должности министра обороны Украины.



На следующий день представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский повторно направит в парламент представление на увольнение Полторака.