Зеленський повторно попросить ВРУ звільнити Грицака, Полторака та Клімкіна, додавши до списку Луценко

КИЇВ. 7 червня. УНН. Наступного тижня президент України Володимир Зеленський повторно направить до парламенту подання на звільнення Степана Полторака, Павла Клімкіна та Василя Грицака, додавши при цьому подання про звільнення генпрокурора Юрія Луценка. Про це в ефірі програми "Право на владу" повідомив представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук, повідомляє УНН.