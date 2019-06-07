Зеленський повторно попросить ВРУ звільнити Грицака, Полторака та Клімкіна, додавши до списку Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Наступного тижня президент України Володимир Зеленський повторно направить до парламенту подання на звільнення Степана Полторака, Павла Клімкіна та Василя Грицака, додавши при цьому подання про звільнення генпрокурора Юрія Луценка. Про це в ефірі програми "Право на владу" повідомив представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук, повідомляє УНН.
"Я глибоко переконаний, що наступного тижня Президент України знову у Верховну Раду пришле вже не три, а чотири подання на звільнення. В тому числі і генерального прокурора України Юрія Луценка і тих трьох в яких нам відмовили", - сказав він.
Як повідомляв УНН, раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що після проведення дострокових парламентських виборів піде у політику.
Зокрема, раніше, Луценко заявив, що не подасть у відставку.
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Нагадаємо, 30 травня Зеленський вніс до ВР подання про звільнення голів МЗС, Міноборони та СБУ.