Луценко заявив, що не подасть у відставку

"Я не люблю свою посаду, і мені дуже важко працюється на ній в силу багатьох причин, в основному через те, що наше суспільство і ЗМІ вважають, що слово Генеральний означає Всемогутній", - сказав Луценко.



З його слів, навіть при оцінках поганої боротьби з корупцією всі претензії йдуть до ГПУ, а не до органу влади з одно корінним словом - "антикорупційного бюро".



"На цей момент я не бачу ані юридичних, ані моральних підстав писати заяву про відставку. Закон про прокуратуру передбачає зміну прокурора лише в двох випадках – коли він сам хоче піти або коли парламент хоче, щоб він пішов. Я сам не бачу ані юридичних, ані моральних підстав для відставки", - зазначив Генпрокурор.



"Якщо парламент висловить мені недовіру, я це сприйму абсолютно нормально, спокійно, і готовий до цього. Збір підписів за мою підставку ініційований, розпочався, і по даним за минулий тиждень аж 19 підписів зібрано. Як тільки буде 150 – поговоримо окремо", - додав він.



Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що запропонує новообраному президенту Володимиру Зеленському власну відставку.