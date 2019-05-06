Клімкін запропонує Зеленському відставку

"По-перше, мене ніхто не буде звільняти, оскільки у нас має бути політична культура. В політичній культурі, і я це вважаю правильним, буде дозволити новому президенту вибрати тих, з ким він буде працювати. В таких сферах, як зовнішня політика і як оборона. Тобто звичайно, я маю запропонувати новому президенту свою відставку. Я це безумовно зроблю", - сказав міністр.



Він заявив, що має і свої плани, в тому числі політичні.



"У нас була дуже гарна зустріч, ми говорили, ми обговорювали різні питання вважаю, там де збігаються принципи і там де зберігаються пріоритети, ми безумовно будемо працювати і далі", - додав міністр.



Як повідомляв УНН, раніше Клімкін заявив, що співпрацюватиме з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським, за якого проголосувала більшість населення, якщо це не суперечитиме принципам міністра і буде спільне бажання.