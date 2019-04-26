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Клімкін розповів, чи співпрацюватиме з Зеленським

Клімкін розповів, чи співпрацюватиме з Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що співпрацюватиме з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським, за якого проголосувала більшість населення, якщо це не суперечитиме принципам міністра і буде спільне бажання. Про це він заявив під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

"Це завжди залежить від двох речей - від спільного бажання і спільних пріоритетів та шляхів, як ми бачимо їх виконання. Я маю свої цінності, принципи і переконання. Якщо вони будуть збігатись ( з переконаннями Зеленського - ред.) і буде спільне бажання, ми про це будемо розмовляти. Але від того, що ми робили за ці 5 років, і особисто я  - звичайно, не буду відступати", - сказав міністр, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи співпрацюватиме з Зеленським.

На запитання щодо того, чи веде він перемовини з новообраним президентом чи проводив зустрічі з ним, Клімкін заявив, що це має коментувати сам Зеленський.

Нагадаємо, стали відомі подробиці першої міжнародної зустрічі Зеленського.

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