Стали відомі подробиці першої міжнародної зустрічі Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Відбулася перша міжнародна зустріч лідера президентських перегонів Володимира Зеленського з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом, повідомили УНН у прес-службі Зеленського, а також розповіли подробиці.
Як повідомили у прес-службі, Лінас Лінкявічус привітав Володимира Зеленського з перемогою та запропонував допомогу в запровадженні реформ в Україні в сферах боротьби з корупцією та правоохоронної системи.
“Скрізь, де ми могли би сприяти та бути корисними — можете на нас покладатися”, — сказав Лінас Лінкявічус.
Міністр повідомив про великий інтерес до лідера президентських перегонів в європейських структурах у Брюсселі та запропонував за першої ліпшої нагоди відвідати міжнародні заходи на рівні Євросоюзу.
Нагадаємо, голова МЗС Литви зустрівся з Володимиром Зеленським.